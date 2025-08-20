Киевский режим "заметает под ковер" факт участия в специальной военной операции (СВО) на стороне России европейских антифашистов. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, киевский режим "заметает под ковер" неудобные для себя эпизоды "войны с Россией". В частности, в Киеве всячески стремятся скрыть факт участия в специальной военной операции на стороне России большого числа убежденных антифашистов из различных регионов мира. Особо охраняемой является информация о случаях добровольного вступления в ряды борцов с украинскими националистами граждан Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Франции и других государств Евросоюза, которые позиционируют себя в качестве ближайших "друзей" Украины", - информировали в пресс-бюро.

В СВР отметили, что при попадании таких добровольцев в плен украинские власти не включают их в списки на обмен, а выдают странам Европы под обязательство не допустить обнародования такого факта в СМИ.

"Подобное поведение клики Владимира Зеленского объясняется стремлением держать европейцев и украинцев в иллюзии, что все граждане так называемых цивилизованных стран Запада единодушно и всецело поддерживают Украину", - указали в пресс-бюро.

В то же время в СВР обратили внимание, что помимо украинцев, на стороне Киева воюют профессиональные наемники из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. "Никакая цензура не в состоянии скрыть реальность того, что на стороне киевских нацистов, помимо украинцев, используемых режимом в качестве расходного материала, остались лишь профессиональные наемники, главным образом из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, которые были доведены до нищеты неоколониальными практиками западных глобалистов", - отмечается в сообщении.