Военкор рассказал о наступлении ВС России на ключевых участках фронта

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации активизировали наступление на ключевых участках фронта. Об этом заявил военный корреспондент Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo.

«На ряде направлений в зоне специальной военной операции российские подразделения перешли к активным наступательным действиям, добившись значительного прорыва в Донецкой Народной Республике», — указано в сообщении.

Отмечается, что на донецком направлении были достигнуты наиболее значительные успехи, но активность возросла и на запорожском направлении.

Ранее стало известно, что российские войска практически полностью уничтожили батальон бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) под Красным Лиманом в ДНР.