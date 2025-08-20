Названы последствия ударов России по нефтебазам ВСУ

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что удары подразделений ВС РФ по украинским нефтебазам приведут и уже приводят к таким серьезным проблемам для вооруженных сил Украины (ВСУ), как ухудшение работы промышленности и острый дефицит топлива для военных машин.

Как заметил собеседник издания, российские войска уже наносили удары по терминалам, хранилищам в Одесской области, которые поставляют топливо украинской армии. Он обратил внимание на то, что если теперь удар пришелся по крупнейшей нефтебазе, то это значит, что противник не получит топливо для танков, бронетранспортеров и других военных машин, то есть ездить украинским боевикам будет не на чем. Дандыкин подчеркнул, что это очень серьезная проблема для врага, ведь пешком далеко не уйдешь.

Эксперт указал, что в настоящий момент подразделения ВС РФ целенаправленно наносят удары по вражеским нефтехранилищам. При этом, по его словам, противник предпринимает попытки отвечать России тем же.

Собеседник издания отметил, что нефтехранилищам ВСУ уже нанесены серьезные повреждения, и видимый результат есть. Дандыкин добавил, что сейчас можно наблюдать, как это отражается на работе промышленности и на снабжении транспорта противника.