Российские бойцы продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Сухецкое, Панковку в ДНР и Новогеоргиевку в Днепропетровской области, сообщило Минобороны. Также ВС РФ поразили причальные сооружения, используемые ВСУ для поставок горючего, цех сборки БПЛА и уничтожили два малоразмерных быстроходных катера противника в Чёрном море.

Российская армия освободила сразу три населённых пункта: бойцы группировки войск «Центр» заняли Сухецкое и Панковку в ДНР, а военнослужащие «Востока» — Новогеоргиевку в Днепропетровской области. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе проведения спецоперации.

Подразделения группировки войск «Север» за сутки улучшили своё тактическое положение, поразив живую силу и технику механизированной, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах н. п. Гаврилово, Жовтневое, Рудневка, Садки и Старая Гута (Сумская область). На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах н. п. Меловое, Синельниково и Уды.

На этом участке ВСУ потеряли до 155 боевиков, танк, пять боевых бронированных машин, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Также уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Бойцы поразили формирования двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах н. п. Дорошовка, Новосергеевка, Ольговка и Сеньково (Харьковская область).

Здесь потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, немецкий танк Leopard, три боевые бронированные машины западного производства, 18 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск, в свою очередь, улучшили положение по переднему краю и поразили живую силу и технику трёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах н. п. Васюковка, Дроновка, Миньковка, Нелеповка, Фёдоровка и Червоное (ДНР).

В зоне ответственности «Юга» противник потерял до 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы. Помимо этого, уничтожен склад материальных средств.

Между тем подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям механизированной, трёх десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах н. п. Вольное, Димитров, Красноармейск, Кутузовка, Лысовка, Рубежное, Торецкое (ДНР) и Филия (Днепропетровская область).

На этом направлении потери украинских вооружённых формирований составили более 405 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства.

В то же время подразделения группировки войск «Восток» поразили живую силу и технику двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах н. п. Дорожнянка, Зелёный Гай, Полтавка (Запорожская область), Вороное (Днепропетровская область) и Александроград (ДНР).

В этом секторе противник потерял свыше 220 боевиков, два танка, десять автомобилей, РСЗО западного производства, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и трёх бригад теробороны в районах н. п. Белогорье, Приморское (Запорожская область), Отрадокаменка и Садовое (Херсонская область).

Здесь киевский режим потерял до 65 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и восемь станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и три склада материальных средств.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили причальные сооружения, используемые для поставок горючего в интересах ВСУ, цех сборки беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах.

Средства ПВО за сутки сбили снаряд американской РСЗО HIMARS и 217 БПЛА самолётного типа. Более того, в северо-западной части Чёрного моря силами Черноморского флота уничтожено два малоразмерных быстроходных катера противника.