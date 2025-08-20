ВС РФ третьи сутки держат оборону на покровском направлении

Почти 150 штурмовиков Вооруженных сил (ВС) РФ третьи сутки держат оборону в зоне прорыва на покровском направлении в ДНР. Как сообщает Telegram-канал Mash, противник направил на участок наиболее боеспособные части — силы спецопераций, десант и нацбатальон «Азов»* (признан в России террористической организацией и запрещен).

По информации канала, переброска украинских частей под Покровск позволила ВСУ усилить сопротивление в районе города. Первый удар врага пришелся на зону прорыва. Сейчас три-четыре усиленных взвода российской армии продолжают удерживать позиции в районе Кучерова Яра.

Российские солдаты ждут подкрепления с юга — из Федоровки, расположенной в 10 км. Там расположены 9-я, 39-я и 110-я отдельные мотострелковые бригады. Их главной задачей будет отражение контратак противника и укрепление коридора, чтобы упростить возможную ротацию обороняющихся бойцов.

Ранее российским военным удалось на 70% окружить Покровск: украинские подразделения контролируются с окраин, а в город направляют группы диверсантов. Сейчас у ВСУ есть только одна подконтрольная трасса в город — М-3, которая ведет в сторону села Гришино.

