Глава МО Италии: защита НАТО для Киева будет эффективнее размещения войск

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что использование 5-й статьи Устава НАТО о коллективной безопасности для обеспечения гарантий безопасности для Украины стало бы более эффективным решением, чем направление европейского военного контингента, сообщил в интервью La Repubblica. Он отметил, что сейчас есть два варианта обеспечения гарантий и в итоге будет выбран "наилучший механизм".

"Идея премьер-министра Италии Джорджи Мелони заключается в том, что к обеспечению безопасности может быть привлечена НАТО как оборонительный альянс, который внешней стране, не члену НАТО, как Украина, гарантирует защиту. Альтернативный вариант - гарантии отдельных стран. Будет выбран лучший механизм. Но с НАТО сдерживающий фактор эффективнее", - сказал министр.

При этом он уточнил, что при любом варианте обязательства по обеспечению этой безопасности лягут на государства.

Он уточнил, что 5-я статья предусматривает "воздушную, наземную и морскую защиту", которая входит в силу только при нападении. Если Россия, по его утверждению, примет такой вариант, так она избежит размещения европейских контингентов на Украине.

До сих пор Италия не поддерживала идею "коалиции желающих", продвигаемую президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, отказываясь направлять свои войска на Украину. Крозетто не исключил, что эта позиция может претерпеть изменения, исходя из условий договоренностей, в том числе с Москвой.

Накануне состоялась очередная видеоконференция "коалиции желающих", в ходе которой обсуждалась подготовка отправки войск на Украину в случае прекращения боевых действий. По данным агентства Bloomberg, около 10 стран готовы направить свои войска на Украину в рамках возможного будущего мирного соглашения. Как сообщают источники в Брюсселе, этот вопрос будет обсуждаться на видеоконференции начальников Генштабов.