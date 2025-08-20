В США обрадовались будущему флагману ВМФ России

Вскоре Военно-морской флот России получит новый флагман — тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов», радостно заявляет обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик.

Автор подчеркивает, что будущий флагман совершил самостоятельный выход в открытое море впервые с 1997 года и вскоре придет на смену ТАРКР «Петр Великий», который может отправиться на аналогичные ремонт и модернизацию. «Это знаменательное событие произошло после того, как в начале этого года два ядерных реактора крейсера водоизмещением 28 000 тонн были вновь запущены», — говорится в публикации.

Обозреватель подчеркивает, что «путь к этому моменту был далеко не простым, поскольку возвращение корабля в строй сопровождалось задержками»: ремонт и модернизация ТАРКР начались в 2014 году и должны были завершиться в 2018-м.

Ньюдик задается вопросом степени модернизации «Адмирала Нахимова».

«Другими словами, сколько из всего спектра нового вооружения и датчиков, запланированных для крейсера, было фактически установлено и насколько они практичны в эксплуатации?» — пишет автор.

Обозреватель отмечает, что в ходе обновления ТАРКР должен был получить не менее 174 вертикальных пусковых установок, что «обеспечило бы его большим количеством боеприпасов, чем любой другой надводный корабль или подводная лодка в мире». При этом, по данным автора, 78 пусковых установок были предназначены для современных российских крылатых ракет, включая дозвуковые «Калибры», сверхзвуковые «Ониксы» и гиперзвуковые «Цирконы», тогда как остальные 96 — для зенитных ракетных систем С-300ФМ, которые могут быть заменены на морской вариант С-400, и для комплексов «Панцирь-М» .

По данным Ньюдика, с уверенностью можно утверждать, что «Адмирал Нахимов» получил несколько новых радиолокационных систем и новую 130-миллиметровую пушку АК-192М.

«Тот факт, что после более чем десятилетия работы и многочисленных задержек Россия наконец вернула в море свой атомный крейсер, безусловно, является позитивным событием для российского Военно-морского флота», — заключает автор.

Ранее журнал Military Watch Magazine заметил, что ТАРКР «Адмирал Нахимов», который недавно после ремонта и модернизации вышел в море на заводские испытания, стал самым тяжеловооруженным надводным кораблем в мире.

В том же месяце ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщил, что ТАРКР «Адмирал Нахимов» после ремонта и модернизации вышел в море на заводские испытания.