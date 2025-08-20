Стало известно о разногласиях НАТО по отправке сил на Украину

Страны НАТО имеют серьезные разногласия по мандату так называемых сил сдерживания, которые они обещают послать на Украину в случае прекращения там боевых действий в рамках потенциальных "гарантий безопасности" без приема в НАТО. Об этом сообщил ТАСС источник в брюссельских аналитических структурах.

Военный комитет НАТО созвал в среду начальников генштабов альянса на внеплановую видеоконференцию по Украине, никакой информации о темах этой встречи блок не распространил.

"Сейчас интенсивные дискуссии о формате гарантий безопасности для Украины уперлись в проблему мандата сил. Там серьезные разногласия. Каковы пределы полномочий отправленных на Украину военных и в каких регионах они должны располагаться. Грубо говоря, что они должны делать, если случайно попадут под обстрел - немедленно эвакуироваться или втягиваться в боевые действия", - отметил он.

"Есть большая разница между политическими заявлениями о готовности отправить на Украину 5 или 10 тысяч своих солдат и пониманием реального риска их возвращения в гробах, не говоря уже об угрозе эскалации войны между Россией и НАТО, которая может перерасти в ядерный конфликт", - заявил источник.

По его словам, эта тема сейчас главная в дискуссии между европейскими столицами о так называемых гарантиях безопасности Украине.

Собеседник агентства отметил, что интенсивная дискуссия о мандате сил сдерживания еще не означает, что такие силы будут созданы, а тем более реально развернуты на Украине когда-либо, она лишь позволяет европейцам "понять реальные пределы своих возможностей".

Он добавил, что проблема "мандата сил" была центральной и во время формирования ограниченных контингентов НАТО при операции в Афганистане 2001-2021 гг. "Многие участники коалиции стремились минимизировать риски для своих военных, направить в Афганистан технические или тыловые части, которые должны были располагаться вдали от зон активных боевых действий. Однако в операции в Афганистане ключевую боевую роль играли военные США, которые в усилиях по Украине участвовать не собираются", - сказал он.