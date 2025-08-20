Десант ВСУ попытался высадиться неподалеку от Крыма, был уничтожен и снят на видео

Десант ВСУ попытался высадиться неподалеку от Крыма, был частично уничтожен и снят на видео. Кадры ликвидации опубликовал Telegram-канал «Два майора».

На ролике показано движение группы украинских катеров в Черном море. Затем один из них поражается российским дроном — горящий катер также видно на записи.

По данным канала, ролик был снят в ночь на 20 августа, когда ВСУ предприняли попытку высадиться на буровых установках к западу от Крыма. Столкнувшись с сопротивлением, противник отступил, указано в публикации.

19 августа стало известно о проникновении в Брянскую область украинской диверсионной группы. Отряд из шести человек зашел вглубь приграничного региона на десятки километров, вступив в бой с российскими бойцами. В результате огневого контакта половина группы была ликвидирована — на фото видно диверсантов с простреленными головами. Вторая половина сдалась в плен.