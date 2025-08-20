Российский снайпер вынудил боевиков ВСУ сжечь свои позиции

Командир взвода роты снайперов гвардии лейтенант Николай - один из самых результативных стрелков своего соединения. За время участия в СВО он прошел путь от рядового до офицера и был награжден двумя государственными наградами. Первые погоны офицера он получил в подвале одного из домов горящего Артемовска, сообщает "Красная звезда".

Родом он из небольшого поселка в Бурятии, где с детства приучался к оружию, выходя на охоту вместе с дедом. Позднее это увлечение стало профессиональным навыком. Снайперский талант Николай впервые проявил в районе Каховской ГЭС.

Переломным моментом стало получение в 2023 году высокоточной винтовки ORSIS T-5000. С ее появлением снайперское подразделение перешло в режим свободной охоты, работая по живой силе, срывая ротации, подвоз боеприпасов и уничтожая огневые точки.

Работе серьезно мешают беспилотники, поэтому бойцам приходится тщательно маскировать позиции и использовать специальные средства. Иногда Николай и его напарник сбивали низколетящие "Мавики" или гексакоптеры. Снайпер подчеркивает, что работа всегда ведется в паре: один стреляет, второй корректирует и прикрывает.

В боях под Артемовском и Часовым Яром его группе часто приходилось действовать автономно, уходя на неделю и больше. Во время одной такой операции Николай обнаружил укрытие противника, уничтожил бойцов из винтовки, а затем применил найденный огнемет РПО "Шмель", отправив термобарическую гранату прямо в "лисью нору".

На курском направлении стрелки рисковали особенно сильно - пересеченная местность и обилие дронов усложняли работу. Тогда приходилось действовать ночью или на рассвете, использовать специальные пончо, скрывающие от тепловизоров, и часами лежать на позиции даже в снегу.

Один из эпизодов запомнился Николаю особенно: вместе с напарником они пробрались в полуразрушенный сарай и вели огонь по противнику с дистанции до 1200 метров. После попаданий украинские боевики, не понимая, откуда работает снайпер.

"Они понять не могли, где мы, все дома рядом сожгли, а мы продолжаем работать", - вспоминает снайпер.

Позже одному из этих боевиков удалось попасть в плен, где он признался, что бойцы ВСУ боялись даже выйти на улицу.

Сегодня Николай делится своим опытом с молодым пополнением, обучая новым приемам и хитростям.