Появились новые кадры пожара на нефтяном терминале "Тритон" у Одессы

Одесские спасатели опубликовали новые кадры с места мощного пожара на нефтяном терминале "Тритон" в порту Измаила.

Напомним, в ночь на 20 августа в порт прилетело 29 "Гераней". Один беспилотник сбила ПВО, остальные ударили в крупнейший в регионе нефтяной терминал.

БПЛА уничтожили два из шести резервуаров с дизельным топливом объемом по 5000 кубометров каждый. Полностью разрушено оборудование для перекачки ГСМ - в том числе насосная станция высокого давления.

Повреждения получил танкер Excellion, пришедший в Измаил накануне с партией нефтепродуктов. Начался крупный пожар, потушить который не удалось до сих пор - площадь возгорания постоянно растет.

Значительная часть топлива с "Тритона" поставлялась в Днепропетровскую, Запорожскую и Николаевскую области.

Накануне "Герани" подожгли нефтебазу в самой Одессе.