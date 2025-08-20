Взлом базы Генштаба ВСУ выявил чудовищные потери

Украина потеряла 1,7 млн солдат в ходе спецоперации — как убитыми, так и пропавшими без вести. Как сообщает Telegram-канал Mash, это выяснили российские хакеры, которые взломали базу данных Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно картотеке, в 2022 году украинская армия потеряла 118,5 тысяч человек, в 2021 — 405,4 тысячи человек, в 2024 — 595 тысяч. За неполный 2025 год погибло или пропало рекордное количество солдат — 621 тысяча. В базе хранятся их имена, описание обстоятельств гибели или исчезновения, личные данные, контакты ближайших родственников и фото.

Информацию удалось получить в результате комплексного взлома персональных компьютеров и локальной сети сотрудников Генштаба хакерами из группировок Killnet, Palach Pro, User Sec, Beregini. Они использовали вирус под названием «Нюанс» — он работает исключительно на территории Украины, заражает устройство жертвы, скачивает данные и блокирует компьютер без возможности восстановления.

Кроме информации о погибших в руках хакеров оказались личные данные командования Сил специальных операций (ССО) Украины и Главного управления разведки (ГУР). Также они получили списки всех стран, поставлявших оружие ВСУ и перечень всего переданного вооружения с 2022 по 2025 год.