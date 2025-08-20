Вооруженные силы России обладают самыми эффективными в мире средствами противодействия БПЛА. Такое мнение выразил эксперт лондонского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Джастин Бронк.

"В большинстве случаев лишь малая часть из огромного количества дронов, запускаемых украинскими войсками, достигает своих целей, и еще меньшая часть наносит серьезный ущерб", - приводит его слова американский еженедельник Defense News. "Российские войска в настоящее время располагают самыми мощными" средствами противодействия беспилотным системам в мире, заключил Бронк.

Помимо средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), современных образцов вооружений пехоты, систем ПВО малого радиуса действия, российские военные эффективно применяют атнидроновые сетки и металлические решетки для защиты техники от беспилотников, отмечает издание.

В мае чиновник НАТО Бас Ньювенхаузе выразил мнение, что системы РЭБ Североатлантического альянса менее эффективны по сравнению с российскими разработками.

В апреле руководитель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявила, что на сегодняшний день лучшие в мире системы радиоэлектронной борьбы находятся на вооружении российской армии. По ее словам, переданные Киеву западные системы неэффективны перед средствами РЭБ РФ. Превосходство российских систем РЭБ ранее отмечали и аналитики газеты The New York Times.