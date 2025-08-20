BI: Хаотичная украинская РЭБ глушит беспилотники ВСУ
Украинские операторы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) иногда случайно глушат собственные беспилотники, пытаясь остановить российские, сообщает Business Insider.
Оператор беспилотных летательных аппаратов войск беспилотных систем Украины Дмитрий Жлуктенко, который управлял ударными и разведывательными беспилотниками, рассказал изданию, что его подразделение недавно стало жертвой дружественных средств РЭБ.
По его словам, подобное часто случается с крупными разведывательными беспилотниками, используемыми обеими сторонами, поскольку многие украинские беспилотники используют те же частоты, что и российские. Так было, например, с российскими разведывательно-ударными беспилотниками Zala и украинскими разведывательными беспилотниками Shark.
"Когда наши системы РЭБ пытаются заглушить Zala, они также заглушают Shark", - рассказал военнослужащий ВСУ.
Огромное количество беспилотников, применяемых в ходе конфликта, привело к широкому использованию средств РЭБ, заглушающих частоты с целью заглушить каналы управления и прервать связь дрона с оператором.
"Жлуктенко заявил, что в небе находится так много беспилотников, что украинским солдатам приходится координировать свои действия при управлении ими, чтобы избежать случайного глушения собственных беспилотников. По его словам, на участке фронта длиной в одну милю в небе может находиться более 60 беспилотников", - пишет BI.
Украинский военнослужащий также рассказал изданию, что отличить дроны друг от друга бывает настолько сложно, что пехотинцы иногда впадают в панику и глушат все своими системами радиоэлектронной борьбы. Он сказал: "Они буквально нажимают на все частоты, чтобы их заглушили, потому что боятся".
Эту информацию подтвердил и другой оператор БПЛА ВСУ, заявивший изданию, что из-за путаницы солдаты иногда пытаются сбить каждый увиденный ими беспилотник.
В конфликте России и Украины дроны используются шире, чем в любом другом до него, и извлеченные из этого опыта уроки повлиять на ход будущих военных конфликтов, подводит итог BI.