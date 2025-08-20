BI: Хаотичная украинская РЭБ глушит беспилотники ВСУ

Украинские операторы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) иногда случайно глушат собственные беспилотники, пытаясь остановить российские, сообщает Business Insider.

© Российская Газета

Оператор беспилотных летательных аппаратов войск беспилотных систем Украины Дмитрий Жлуктенко, который управлял ударными и разведывательными беспилотниками, рассказал изданию, что его подразделение недавно стало жертвой дружественных средств РЭБ.

По его словам, подобное часто случается с крупными разведывательными беспилотниками, используемыми обеими сторонами, поскольку многие украинские беспилотники используют те же частоты, что и российские. Так было, например, с российскими разведывательно-ударными беспилотниками Zala и украинскими разведывательными беспилотниками Shark.

"Когда наши системы РЭБ пытаются заглушить Zala, они также заглушают Shark", - рассказал военнослужащий ВСУ.

Огромное количество беспилотников, применяемых в ходе конфликта, привело к широкому использованию средств РЭБ, заглушающих частоты с целью заглушить каналы управления и прервать связь дрона с оператором.

"Жлуктенко заявил, что в небе находится так много беспилотников, что украинским солдатам приходится координировать свои действия при управлении ими, чтобы избежать случайного глушения собственных беспилотников. По его словам, на участке фронта длиной в одну милю в небе может находиться более 60 беспилотников", - пишет BI.

Украинский военнослужащий также рассказал изданию, что отличить дроны друг от друга бывает настолько сложно, что пехотинцы иногда впадают в панику и глушат все своими системами радиоэлектронной борьбы. Он сказал: "Они буквально нажимают на все частоты, чтобы их заглушили, потому что боятся".

Эту информацию подтвердил и другой оператор БПЛА ВСУ, заявивший изданию, что из-за путаницы солдаты иногда пытаются сбить каждый увиденный ими беспилотник.

В конфликте России и Украины дроны используются шире, чем в любом другом до него, и извлеченные из этого опыта уроки повлиять на ход будущих военных конфликтов, подводит итог BI.