Евроактивисты «коалиции желающих» после сходки в Вашингтоне подтвердили, что не отказываются от идеи разместить свои военные контингенты на территории Украины. Разумеется, подальше от линии фронта. Например, в Одессе или Львове. В ночь на 20 августа российские беспилотники и ракеты продемонстрировали: безопасных мест для интервентов на Украине не будет. Они жестко поразили ряд объектов под Одессой, в том числе списали в утиль дорогостоящий зенитный комплекс «Пэтриот», переброшенный для усиления ПВО.

Минувшая ночь продолжила серию массированных беспилотных и ракетных атак по объектам военного и двойного назначения в глубоком тылу Украины. Начиная с понедельника, эти объекты навестили не менее 600 беспилотников «Герань-2». Накануне они зажгли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод — основной поставщик топлива для ВСУ (пожар тушат до сих пор), а через сутки уничтожили крупнейший нефтяной терминал в Одессе.

В преддверии российско-американского саммита на Аляске российская армия воздерживалась от массированных атак, очевидно, в надежде на то, что президенту США удастся принудить к миру Зеленского и его европодельников. Но нет, судя по заявлениям Макрона, Мерца, Стармера и просроченного президента Украины после их вояжа в Вашингтон, они не отказались от идеи воевать и дальше. Так что теперь у российских Вооруженных сил полный карт-бланш для формирования благоприятных переговорных позиций.

Удар «Гиацинта» и бои за Серебрянку: новости СВО к утру 20 августа

Как сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин, в ночь на 20 авгута дроны-камикадзе «Герань-2» атаковали нефтебазу компании «Triton Service Agency Ukraine» в Измаиле Одесской области, критически важный объект. Сообщают о 30 взрывах с последующей детонацией, возгоранием и разрушением инженерных систем. Зафиксировано не менее 20 прямых поражений.

Кроме того, поражён находившийся в порту Измаила нефтехимический танкер Excellion, полный тяжёлых нефтепродуктов, доставленных из Европы.

Уничтоженный объект, подчеркивает Шурыгин, имеет важное значение для обеспечения нужд ВСУ: через него еженедельно к складам снабжения ВСУ проходило до 20 тыс. тонн горюче-смазочных материалов.

В свою очередь, Руслан Осташко в своем канале сообщает о том, что мощный удар нанесён по аэродрому «Гидропорт» в Одесской области. Там возник сильный пожар. Предполагается, что прилёт пришёлся по расчёту ПВО ВСУ. Слышна вторичная детонация.

«Видел яркую вспышку и две зигзагообразных дымовых следа, потом взрыв, похоже пусковую установку на ноль», - пишет очевидец в соцсетях.

Позже появилась информация, что там уничтожен зенитных ракетный комплекс «Пэтриот», переброшенный в Одессу для усиления ПВО. Если это так, то цель очень достойная: стоимость одной батареи «Пэтриот» - более $1 млрд.

Военный эксперт Александр Зимовский сообщил, что массированный налет «Гераней» на украинский порт Измаил на Дунае накрыл ставший под разгрузку танкер Excellion IMO 9428437 грузоподъемностью почти 8 тыс. тонн. По его данным, удар дрона «Герань-2» с боевой частью до 50 кг по судну повредил правую сторону надстройки. Наблюдаются деформации наружных панелей, разрыв герметичных отсеков и частичное разрушение иллюминационных конструкций. Зафиксированы трещины в корпусе клапанов и утечка паров тяжелых нефтепродуктов. Итог: танкер выведен из строя для автономного плавания, требует постановки в доковый ремонт.

Ресурс «Сварщики» отмечает, что удар по Измаилу и Одессе — сигнал тем европейским «инвесторам», которые намерены и дальше подпитывать киевский режим экономически и строит планы военного освоения украинской территории.