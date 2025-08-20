Минус ЗРК «Пэтриот» и танкер: российские «Герани» устроили апокалипсис под Одессой
Евроактивисты «коалиции желающих» после сходки в Вашингтоне подтвердили, что не отказываются от идеи разместить свои военные контингенты на территории Украины. Разумеется, подальше от линии фронта. Например, в Одессе или Львове. В ночь на 20 августа российские беспилотники и ракеты продемонстрировали: безопасных мест для интервентов на Украине не будет. Они жестко поразили ряд объектов под Одессой, в том числе списали в утиль дорогостоящий зенитный комплекс «Пэтриот», переброшенный для усиления ПВО.
Минувшая ночь продолжила серию массированных беспилотных и ракетных атак по объектам военного и двойного назначения в глубоком тылу Украины. Начиная с понедельника, эти объекты навестили не менее 600 беспилотников «Герань-2». Накануне они зажгли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод — основной поставщик топлива для ВСУ (пожар тушат до сих пор), а через сутки уничтожили крупнейший нефтяной терминал в Одессе.
В преддверии российско-американского саммита на Аляске российская армия воздерживалась от массированных атак, очевидно, в надежде на то, что президенту США удастся принудить к миру Зеленского и его европодельников. Но нет, судя по заявлениям Макрона, Мерца, Стармера и просроченного президента Украины после их вояжа в Вашингтон, они не отказались от идеи воевать и дальше. Так что теперь у российских Вооруженных сил полный карт-бланш для формирования благоприятных переговорных позиций.
Удар «Гиацинта» и бои за Серебрянку: новости СВО к утру 20 августа
Как сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин, в ночь на 20 авгута дроны-камикадзе «Герань-2» атаковали нефтебазу компании «Triton Service Agency Ukraine» в Измаиле Одесской области, критически важный объект. Сообщают о 30 взрывах с последующей детонацией, возгоранием и разрушением инженерных систем. Зафиксировано не менее 20 прямых поражений.
Кроме того, поражён находившийся в порту Измаила нефтехимический танкер Excellion, полный тяжёлых нефтепродуктов, доставленных из Европы.
Уничтоженный объект, подчеркивает Шурыгин, имеет важное значение для обеспечения нужд ВСУ: через него еженедельно к складам снабжения ВСУ проходило до 20 тыс. тонн горюче-смазочных материалов.
В свою очередь, Руслан Осташко в своем канале сообщает о том, что мощный удар нанесён по аэродрому «Гидропорт» в Одесской области. Там возник сильный пожар. Предполагается, что прилёт пришёлся по расчёту ПВО ВСУ. Слышна вторичная детонация.
«Видел яркую вспышку и две зигзагообразных дымовых следа, потом взрыв, похоже пусковую установку на ноль», - пишет очевидец в соцсетях.
Позже появилась информация, что там уничтожен зенитных ракетный комплекс «Пэтриот», переброшенный в Одессу для усиления ПВО. Если это так, то цель очень достойная: стоимость одной батареи «Пэтриот» - более $1 млрд.
Военный эксперт Александр Зимовский сообщил, что массированный налет «Гераней» на украинский порт Измаил на Дунае накрыл ставший под разгрузку танкер Excellion IMO 9428437 грузоподъемностью почти 8 тыс. тонн. По его данным, удар дрона «Герань-2» с боевой частью до 50 кг по судну повредил правую сторону надстройки. Наблюдаются деформации наружных панелей, разрыв герметичных отсеков и частичное разрушение иллюминационных конструкций. Зафиксированы трещины в корпусе клапанов и утечка паров тяжелых нефтепродуктов. Итог: танкер выведен из строя для автономного плавания, требует постановки в доковый ремонт.
Ресурс «Сварщики» отмечает, что удар по Измаилу и Одессе — сигнал тем европейским «инвесторам», которые намерены и дальше подпитывать киевский режим экономически и строит планы военного освоения украинской территории.
«Парни планировали тут создать свободную экономическую зону, ввалили кучу средств, но всё пока что идет не так, как хотелось. Так что будем передавать приветы украинскому полигону и впредь, ракет и «гераней» у нас завались», - отмечает автор канала.