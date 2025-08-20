Власти Польши приняли решение не направлять своих военных на Украину, опасаясь снизить обороноспособность страны в условиях приграничной ситуации.

Власти Польши исключают возможность отправки своих военных на Украину, опасаясь ослабить собственные вооружённые силы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

По данным издания, Польша, обладающая крупнейшей армией в Евросоюзе, готова оказать помощь с логистикой для любой миссии на восток, но не планирует прямого военного участия.

Неназванный польский чиновник пояснил, что у страны есть стратегическая дилемма, поскольку она граничит с Россией и Белоруссией. Он подчеркнул: «Поэтому мы не можем ослабить силы, необходимые для предотвращения атаки».

Со своей стороны, Москва неоднократно заявляла, что Россия никому не угрожает, однако будет внимательно следить за действиями, которые могут представлять опасность для ее интересов.

