Министр обороны Израиля Исраэль Кац одобрил проведение военной операции по захвату города Газа. Об этом в среду, 20 августа, сообщила гостелерадиокомпания Kan.

Отмечается, что в рамках подготовки к ней планируется мобилизовать резервистов.

По информации СМИ, операция получила название «Колесницы Гидеона 2».

— С завершением этой операции Газа изменит свой облик и больше не будет выглядеть, как прежде, — приводит Kan слова министра.

Начальник Генерального штаба армии Израиля Эяль Замир утвердил «основную концепцию» плана наступления в секторе Газа. Так, в ходе наступления израильские военные намереваются взять под контроль город Газа — самый большой населенный пункт анклава.

Несколько дней назад катарский телеканал Al Jazeera заявил о гибели четырех своих сотрудников в результате израильской атаки по городу Газа. Удар, как утверждалось, был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата.

Семнадцать стран — членов Европейского союза и Лиги арабских государств подержали документ с призывом к радикальному палестинскому движению ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа.