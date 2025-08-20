Российские войска нанесли удар по крупнейшей нефтебазе в Одесской области

Российские войска нанесли удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Герань-2» по крупнейшей нефтебазе Triton в Одесской области. Об этом со ссылкой на российских военкоров сообщает Telegram-канал Shot.

«ВС РФ (Вооруженные силы Российской Федерации, — прим. «Ленты.ру») нанесли серию ударов дронами «Герань-2» по инфраструктуре топливной логистики в Измаиле», — сказано в публикации.

Уничтожено более шести резервуаров с дизельным топливом, а также поврежден нефтехимический танкер Excellion. На нефтебазе были слышны более 30 взрывов.