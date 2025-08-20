В Минобороны России сообщили об уничтожении танка ВСУ в Днепропетровской области и об успехах российских сил в ДНР. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро среды, 20 августа.

Совместная операция «Гиацинта» и «Орлана»

Российские буксируемые пушки «Гиацинт-Б» и беспилотники «Орлан-10» уничтожили склады с боеприпасами и скопления живой силы ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Запад». Артиллеристы наносили удары осколочно-фугасными снарядами повышенной дальности и поразили все выявленные цели в лесополосах.

Уничтожение танка ВСУ

Операторы ударных беспилотников ВС РФ уничтожили украинский танк и несколько единиц автомобильной техники ВСУ, рассказали в Минобороны России. Техника была уничтожена в районе села Хорошее Днепропетровской области. В Минобороны подчеркнули, что планы ВСУ на проведение ротации были сорваны.

Удар по ВСУ у Камышевахи

Российские военные нанесли удар по огневым позициям ВСУ, располагавшимся в лесополосе у донецкого поселка Камышеваха, сообщили в Минобороны РФ. В результате были уничтожены несколько блиндажей и огневые точки ВСУ.

Удар Ми-28НМ

Российский ударный вертолет Ми-28НМ поразил живую силу ВСУ в одном из лесов в зоне ответственности группировки войск «Север». В Минобороны РФ сообщили, что удар был нанесен авиаракетами, все цели были уничтожены.

Удар «Мсты-С» под Красноармейском

Самоходная гаубица 2С19 «Мста-С» уничтожила расчет беспилотников ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. ВС РФ также подавили опорный пункт ВСУ в лесополосе, мешавший продвижению российских штурмовых групп.

События в Купянске

Военный корреспондент Тимофей Ермаков заявил, что станция Заосколье в Купянске (Харьковская область) перешла под контроль российских сил. Об этом сообщают «Аргументы и факты». Станция расположена на левом берегу Оскола.

Бои за Серебрянку

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что российские силы взяли под контроль 60 процентов села Серебрянка в ДНР. Марочко рассказал, что передовые подразделения ВС РФ вытеснили украинских солдат с восточной части Серебрянки.