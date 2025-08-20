Названо российское оружие, способное изменить ход СВО

Российский дрон «Квазимачта» способен кардинально изменить ситуацию на фронте. Как сообщает News.ru, об этом заявил оператор БПЛА с позывным Профессор Александр Шорохов — он считает, что появление подобного беспилотника будет не шагом, а настоящим броском в будущее для армии России.

Напомним, что «Квазимачту» разработал концерн «Калашников». Разведывательный беспилотник устойчив к помехам, поскольку поддерживает связь с оператором по оптоволоконному кабелю. Дрон способен подняться на высоту до 140 метров и находиться в воздухе до 20 дней.

«Если такой БПЛА "Квазимачта", который может летать 500 часов без подзарядки, действительно начали поставлять армии РФ, так это, скорее всего, в какие-то отдельные части и в тестовом режиме. Но если он реально будет, это кардинально может изменить ход СВО. Когда он начнет поставляться в нужных объемах и во все войсковые части, то это будет даже не шаг, а настоящий бросок в будущее», — прокомментировал ситуацию Шорохов.

Он добавил, что «Квазимачта» может обеспечить ВС РФ беспрецедентным уровнем контроля над всей линией фронта, позволяя не только отслеживать перемещения врага в реальном времени, но и наносить по нему высокоточные удары. В частности, для этого могут использоваться барражирующие боеприпасы или некоторые виды ракет.