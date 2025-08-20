Трамп исключает отправку американских войск на Украину в рамках гарантий безопасности этой стране. Правда, президент США предполагает, что он, возможно, готов предоставить авиацию, чтобы помочь в реализации потенциального мирного соглашения Киева сРоссией.

© Московский Комсомолец

Дональд Трамп исключил отправку американских войск на Украину для обеспечения соблюдения потенциального мирного соглашения с Россией, отказавшись от обещания предоставить Киеву гарантии безопасности, которые европейские союзники назвали значительным прорывом в деле прекращения украинского конфликта, пишет The Guardian.

На вопрос во время телефонного интервью телеканалу Fox News, может ли он заверить слушателей, в том числе многих членов своей базы MAGA, которые поддерживают изоляционистскую внешнюю политику “Америка прежде всего”, что США не введут войска на территорию Украины, Трамп ответил: "У вас есть мои гарантии, и я президент".

Однако Трамп отметил, что Вашингтон, возможно, готов оказать воздушную поддержку Украине, чтобы поддержать сделку, что все равно стало бы заметным сдвигом в политике его администрации в отношении конфликта.

“Там будет какая-то форма безопасности. Это не может быть НАТО, - сказал американский президент, исключив возможность вступления Украины в трансатлантический блок. – Они готовы направить людей на места. Мы готовы помочь им во всем, особенно, вероятно, в воздухе”.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский оба выразили “готовность сесть за стол переговоров”. Она добавила: “Насколько я понимаю, подготовка к этой встрече уже ведется”.

Агентство Bloomberg сообщило, что Венгрия выразила заинтересованность в проведении такой встречи. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести ее в Женеве, а министр иностранных дел Швейцарии пообещал Путину “иммунитет”, несмотря на обвинительный акт так называемого «международного уголовного суда”.

Россия заявила, что рассматривает размещение войск стран НАТО на Украине как "красную черту" в переговорах. Трамп опроверг эту обеспокоенность во вторник и заявил, что по-прежнему оптимистично настроен в отношении возможности достижения соглашения с президентом Путиным.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в понедельник назвал обещание Трампа предоставить гарантии безопасности для обеспечения соблюдения Россией мирного соглашения значительным прорывом, после того как Зеленский и европейские лидеры собрались в Белом доме на внеочередной саммит.

На пресс-конференции во время саммита Трамп отказался сообщить, могут ли американские войска быть размещены на Украине, напоминает The Guardian.

Европейские лидеры провели новые переговоры во вторник после встречи в Белом доме с Зеленским на фоне неопределенности относительно готовности президентва Путина встретиться с представителем Украины.

Источники, близкие к переговорам, сообщили агентству Франс Пресс, что Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве. Зеленский, как сообщается, отклонил приглашение.

Пока неясно, состоится ли встреча двух лидеров и если да, то когда, констатирует The Guardian. В конце августа Путин планирует посетить заседание блока безопасности Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине (Китай), что осложняет планы по проведению двустороннего саммита в ближайшие две недели.

Европейская “коалиция желающих” впервые провела виртуальное заседание под сопредседательством Кира Стармера и Эммануэля Макрона, а затем присоединилась к видеоконференции, организованной президентом Европейского совета Антониу Костой.

Дипломатические усилия Европы направлены на то, чтобы подтолкнуть Трампа занять более жесткую позицию по отношению к России спустя несколько дней после дружеского саммита с Путиным на Аляске, подчеркивает The Guardian.

Трамп вместе с несколькими европейскими лидерами в понедельник в Вашингтоне заявил, что Путин согласился на личные переговоры с Зеленским в ближайшие недели в попытке положить конец конфликту на Украине. Москва, однако, пока не подтвердила, что такая встреча готовится, констатирует The Guardian. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил лишь, что Путин и Трамп обсуждали идею “повышения уровня представителей” на переговорах по Украине. В своем выступлении поздно вечером в понедельник Ушаков не уточнил, что это повлечет за собой, и не упомянул о возможной трехсторонней встрече с Трампом и Зеленским.

Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил государственному телевидению, что любая встреча лидеров России и Украины должна быть подготовлена “очень тщательно”.

В своем интервью телеканалу Fox News во вторник Трамп признал, что, возможно, Путин не хочет заключать сделку. “Мы узнаем о президенте Путине в ближайшие пару недель … Вполне возможно, что он не хочет заключать сделку”, - сказал президент США, добавив, что в этом случае Путин столкнулся бы с “тяжелой ситуацией”.

В центре переговоров европейских союзников во вторник был вопрос о том, какие гарантии безопасности могут быть предоставлены Украине. В понедельник Зеленский назвал гарантии безопасности “ключевым вопросом, отправной точкой” на пути к прекращению конфликта и высоко оценил заявление Трампа о том, что США готовы стать частью этих гарантий.

Зеленский сказал, что эти гарантии будут “каким-то образом формализованы на следующей неделе или через 10 дней”, что может занять много времени, когда речь заходит о дипломатии с участием Белого дома Трампа.

В сообщении в социальных сетях поздно вечером в понедельник Трамп сообщил, что переговоры в Белом доме включали планы европейских стран предоставить гарантии безопасности Украине, при этом США будут выступать в качестве “координатора”.

Великобритания и несколько европейских союзников выдвинули идею о “силах обеспечения безопасности”, которые могли бы быть направлены в Украину в рамках будущего мирного соглашения для сдерживания России. Их планы потребуют твердой поддержки со стороны США, а Трамп выступает против размещения американских войск в качестве гарантов любого урегулирования.

В понедельник вечером Москва выступила с заявлением, в котором отвергла любую перспективу размещения персонала НАТО на Украине.

“Мы подтверждаем наше категорическое неприятие любых сценариев, связанных с размещением контингента НАТО на Украине”, - говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

Другие предложения о гарантиях безопасности включают предоставление западными союзниками Украине защиты в соответствии со статьей 5, аналогичной обязательству НАТО в области коллективной обороны, согласно которому нападение на одного члена рассматривается как нападение на всех.

В заявлении, сделанном после встречи в Белом доме в понедельник, премьер-министр Италии неофашистка Джорджа Мелони заявила, что, хотя Украина не вступит в НАТО, западные союзники возьмут на себя обязательства по “пункту о коллективной безопасности, который позволит Украине воспользоваться поддержкой всех ее партнеров, включая Соединенные Штаты, готовых принять все необходимые мер, если на нее снова нападут”.

Зеленский ясно дал понять, что Украина отвергнет любое соглашение, ограничивающее численность ее вооруженных сил, настаивая на том, что “сильная украинская армия” должна быть частью гарантий безопасности страны. Эти предложения противоречат условиям, которые в России ранее назвали приемлемыми для прекращения конфликта, напоминает The Guardian.

В то время как западные лидеры в Белом доме приняли оптимистичный, поздравительный тон по отношению к Трампу, пропасть между требованиями России и готовностью Украины уступить остается огромной, отмечает издание. По-прежнему широко распространена путаница в отношении того, что именно предложил Трамп и согласился ли Путин на что-либо во время саммита на Аляске. Некоторые опасаются, что Трамп, возможно, преувеличил результаты и переоценил готовность Москвы к компромиссу.

Встреча в Белом доме, состоявшаяся в понедельник, пролила мало света на территориальные условия Путина. Российский лидер потребовал ухода Украины из Донецкого и Луганского регионов, пишет The Guardian.

Некоторые наблюдатели говорят, что, несмотря на все дипломатические маневры, реальных подвижек в направлении прекращения конфликта практически не было. “15 августа в Анкоридже ничего не произошло. Вчера в Вашингтоне, округ Колумбия, ничего не произошло, - написал Жерар Аро, бывший посол Франции в США. – Путин, Зеленский и европейские лидеры почувствовали облегчение: они избежали принятия нежелательных решений Трампом. Это был триумф пустой расплывчатости и бессмысленных обязательств”.