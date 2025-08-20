Франция и Британия испытают проблемы с отправкой войск на Украину

Французские и британские власти столкнутся с проблемами, если решат отправить солдат на Украину в рамках гарантий безопасности. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатический источник в ЕС.

© Газета.Ru

«Учитывая политическую слабость Макрона и Стармера, сложно представить, как этот план будет реализован. <...> Сейчас непростые времена с экономической точки зрения», — указано в материале.

19 августа в пресс-службе премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщили, что в ходе виртуальной встречи «коалиции желающих» затрагивалась тема отправки войск европейских стран на Украину в рамках гарантий безопасности в случае прекращения боевых действий. В канцелярии отметили, что европейские лидеры также обсудили возможность введения новых антироссийских санкций.

По данным Bloomberg, всего направить войска на Украину согласились 10 стран Европы.