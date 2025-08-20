Российские военные зашли в Соболевку в Харьковской области

Российские бойцы, обойдя укрепрайон ВСУ, зашли в населенный пункт Соболевка в Харьковской области. Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что часть подразделений противника пыталась сбежать, но были остановлена заградотрядами, пишет ТАСС.

«Часть украинских боевиков попыталась самовольно покинуть позиции, однако была остановлена так называемым заградотрядом и возвращена на южные окраины населенного пункта», — уточнил он.

Марочко также отметил, что характер действий противника говорит о том, что в ближайшее время ВСУ в данном районе будут контратаковать и задействуют для этого дополнительные силы и средства, чтобы вернуть ранее утраченные рубежи.

Ранее Андрей Марочко рассказал, что украинская сторона планирует провокацию, связанную с обстрелом мирных жителей, в Краматорске Донецкой народной республики.

Накануне также стало известно, что российские войска уничтожили 53-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины в Серебрянском лесу в Луганской народной республике