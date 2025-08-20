Китай на параде в Пекине может показать беспилотник-невидимку FH-97

Народно-освободительная армия Китая может представить новейший беспилотник-невидимку FH-97 на военном параде в Пекине.

Об этом сообщает газета South China Morning Post. По её денным, на такую возможность указывают оказавшиеся в сети фотографии с состоявшихся ранее репетиций парада.

В публикации отмечается, что FH-97 способен участвовать в скоординированной воздушной атаке наравне с пилотируемыми самолётами.

В начале августа газета Global Times сообщила, что Китай на параде в Пекине может показать гиперзвуковые ракеты.