Российские военные во время штурмовой операции под Красноармейском (украинское название — Покровск) оказались в окружении, но сумели прорваться через открытое поле, рассказал РИА «Новости» боец 60-го отдельного мотострелкового батальона с позывным Проказник.

Мы поняли, что попали в окружение. Противники каким-то образом оказались у нас за спиной. Начал работать миномёт, противники окапываются, стучат лопатками. Пока они не завершили окопы, решили идти по открытому полю, поделился военный.

Он добавил, что прямой маршрут позволил российским бойцам застать украинских военных врасплох и успешно выйти из окружения.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб родной брат депутата Госдумы Виталия Милонова — Александр. Он служил добровольцем в разведывательном подразделении 3-й общевойсковой армии ЛНР. После ранения на фронте его перевели в медицинскую службу одного из госпиталей, но последствия боевых травм привели к резкому ухудшению состояния здоровья и в итоге к его смерти.