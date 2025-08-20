Военный эксперт Андрей Марочко в интервью РИА Новости заявил, что украинские войска планируют провокацию в Краматорске (ДНР) с обстрелом гражданских объектов для дискредитации России.

По данным источника, администрация Зеленского намерена до конца августа нанести артиллерийские удары по жилым домам и социальной инфраструктуре на юго-восточной окраине города с использованием РСЗО советского образца.

Полученные фото- и видеоматериалы планируется распространить через украинские и зарубежные СМИ, представив их как «агрессию ВС РФ».

СМИ сообщили, сколько солдат Франция готова отправить на Украину

Ранее экс-сотрудник СБУ раскрыл схему торговли украинскими детьми.