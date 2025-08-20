Гусев: в Воронежской области уничтожены не менее семи БПЛА
В Воронежской области обнаружены, подавлены и уничтожены не менее семи беспилотников.
Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области и городском округе были обнаружены, подавлены и уничтожены не менее семи БПЛА», — написал он в Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Ранее в Минобороны заявили, что силы ПВО за три часа уничтожили 23 украинских беспилотника над регионами России и акваторией Чёрного моря.