Перспективу отправки европейских военных на Украину оценили

Около десяти стран готовы направить свои войска на Украину в качестве возможных гарантий безопасности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом агентством не уточняется, какие именно страны приняли такое решение. В статье говорится, что первым этапом разрабатываемых гарантий безопасности для Киева, как планируется, станет обучение солдат ВСУ.

Ранее американские СМИ сообщали, что данных, как будут выглядеть гарантии безопасности для Украины, пока нет. Однако могут рассматриваться несколько вариантов, предполагающих размещение западного военного контингента на территории республики.