В Германии подожгли технику Бундесвера

В немецком Касселе загорелись четыре гражданских автомобиля, принадлежащих Бундесверу — Вооруженным силам Германии. Об этом сообщает газета FAZ.

Как считают немецкие следователи, поджог может быть результатом диверсии. В качестве одного из мотивов поджога рассматривают политические мотивы.

Ущерб от возгорания оценивается примерно в 150 тысяч евро, информации о пострадавших нет. В данный момент ситуацию расследует подразделение, занимающееся преступлениями против государства. Ответственные за поджог пока не найдены.

Ранее в Польше украинца обвинили в совершении диверсии по заданию России.