США, Европа и Украина создали рабочую группу для разработки гарантий безопасности Киеву

Газета.Ru

Соединенные Штаты, Евросоюз и Украина создали рабочую группу для разработки гарантий безопасности Киеву. Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на неназванные источники.

Axios: США, ЕС и Украина объединились для разработки гарантий безопасности Киеву
© Global Look Press

По информации журналистов, ее возглавит госсекретарь США Марко Рубио. Как рассказал один из источников, роль США, возможно, будет сводится к поддержке с воздуха.

Другой собеседник заявил, что на переговорах с лидерами ряда стран Европы американский лидер Дональд Трамп согласился работать вместе над гарантиями безопасности, похожими на 5-ю статью устава НАТО о коллективной обороне. Однако когда речь зашла о возможной роли США, глава государства не выразил конкретики.

19 августа в ходе брифинга а пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала, что власти США не исключают поддержки с воздуха в качестве гарантий безопасности для Украины. Она отметила, что это лишь один из вариантов.

Пресс-секретарь добавила, что Трамп обсуждает гарантии безопасности как с российским коллегой Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она подчеркнула, что хозяин Белого дома в ходе обсуждений обговаривает лишь приемлемые условия.