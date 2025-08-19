Оценена готовность Британии направить военных на Украину

Lenta.ru

Власти Великобритании готовы направить на Украину военных вместе с контингентом так называемой «коалиции желающих» для обеспечения воздушной и морской обороны, но не на линию боевого соприкосновения. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Глава Вооруженных сил Британии Тони Радакин вместе со своими коллегами из других стран коалиции планируют отправиться в Вашингтон для обсуждения планов по предоставлению гарантий безопасности уже в среду, 20 августа, пишет издание. По словам автора материала, в ходе визита в Пентагон он заявит о готовности страны предоставить военных для оказания материально-технической поддержки и обучения Вооруженных сил Украины.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер пригрозил Москве после российско-американского саммита на Аляске. По его словам, Лондон готов усилить санкционное давление на Россию, если не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.