Писториус: ФРГ работает над деталями гарантий безопасности для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что ФРГ и ее партнеры активно работают над деталями гарантий безопасности для Украины.

"Каким будет вклад Германии в гарантии безопасности, пока окончательно не установлено, и его еще предстоит определить в политическом и военном плане", - заявил Писториус German Press Agency. "Мы рассматриваем, во-первых, ход переговоров, во-вторых, возможный вклад США и, в-третьих, координацию с нашими ближайшими партнерами", - пояснил министр.

В Германии ведутся оживленные дискуссии о возможной отправке военных на Украину. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме оставил открытым вопрос о возможной отправке военнослужащих ФРГ на Украину. Он подчеркнул, что обсудит это с коалицией в Берлине, вплоть до вопроса о том, придется ли Бундестагу принимать "решения, требующие мандата". Однако сейчас, как утверждал канцлер, "еще слишком рано давать окончательный ответ на этот вопрос".

Ранее в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что пока он остается во главе администрации США, американских войск на Украине не будет.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.