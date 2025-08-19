В Белом доме не исключили отправку военных в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп готов использовать все инструменты страны для остановки наркотрафика. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает РИА Новости.
У нее спросили, рассматривает ли Трамп возможность высадки военных в Венесуэле на фоне отправки к берегам страны трех американских военных кораблей, на борту которых находятся четыре тысячи морпехов.
«Что касается Венесуэлы, то президент США предельно ясен и последователен. Он готов использовать все элементы американской силы, чтобы остановить поток наркотиков в нашу страну и привлечь ответственных к правосудию», — ответила Левитт.