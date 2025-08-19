Появились подробности о замеченном в зоне СВО БТР с флагами России и США

Американский бронетранспортер (БТР) M113 с флагами России и США, который появился в зоне специальной военной операции (СВО), был захвачен бойцами 42-й гвардейской мотострелковой дивизии (ГМД) Вооруженных сил (ВС) России. Подробности об истории рассказал в Telegram со ссылкой на бойцов военный блогер Борис Рожин.

«Снято спецами 70-го гвардейского мотострелкового полка 42-й ГМД. Креатив приурочен к российско-американским переговорам на Аляске», — говорится в публикации.

Он добавил, что американский флаг бойцы забрали вместе с бронемашиной у военных Вооруженных сил Украины. Отмечается, что БТР использовали для задания на запорожском направлении.

Ролик с трофейной машиной появился 18 августа. Сообщалось, что кадры были сделаны у села Малая Токмачка в Запорожской области.