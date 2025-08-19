В ЕС раскрыли планы по Украине

Европейский союз (ЕС) хочет предоставить Украине гарантии, похожие на пятую статью Североатлантического договора. Об этом сообщил глава Европейского совета Антониу Кошта, передает ТАСС.

«Пришло время подготовить гарантии безопасности Украине, похожие на пятую статью НАТО, с последовательным участием США», — заявил Кошта.

По словам главы Евросовета, украинские войска должны стать «первой линией» обороны ЕС. Он также призвал «усилить и разблокировать» всю военную помощь Украине.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС не доверяет договоренностям с Россией и будет тренировать Вооруженные силы Украины, а также продолжать вводить санкции против Москвы.