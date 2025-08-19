Группа украинских диверсантов проникла в Россию для подрыва железной дороги. Троих ликвидировали, еще троих взяли в плен

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию России в Брянской области и прошла десятки километров.

По данным Mash, их обнаружили в 40 километрах от границы в Комаричском районе. Группу отследили, настигли и накрыли огнем. Трое диверсантов были ликвидированы, еще трое, включая командира отряда в звании капитана сил специальных операций, сдались, не оказывая сопротивления.

Утверждается, что ДРГ планировала подорвать крупный железнодорожный узел и «сделать серию фото для очередных интернет-побед». О таких планах рассказал плененный командир. По его словам, они перешли границу около семи дней назад.

При себе у диверсантов обнаружили почти 10 килограммов взрывчатки (предположительно, пластид), семь гранат Ф-1, средства связи Garmin, шесть винтовок AR-15 с глушителями и советские диверсионные пистолеты ПСС (пистолет самозарядный специальный) и МСП (малогабаритный специальный пистолет).

Telegram-канал «Старше Эдды» добавил, что трех диверсантов ликвидировали в коротком боестолкновении, а командир «сам лег на животик и поднял ручки, как только началась стрельба». Также канал опубликовал фото украинских солдат с простреленными головами.

Брянскую область назвали местом возможного прорыва ВСУ в Россию

Ранее стык Брянской и Курской областей назвали потенциальным местом, где существует опасность нового удара ВСУ. Telegram-канал «Военный осведомитель» призывал обратить пристальное внимание на подрыв моста, расположенного неподалеку от границы, возле деревни Рудня-Цата в Климовском районе Брянской области. Канал указывал, что мост являлся фактически единственной удобной линией снабжения находящихся ближе к границе населенных пунктов и позиций российских войск за рекой Цата.

Авторы «Военного осведомителя» ранее также отмечали, что брянское приграничье со стороны Суземского и Трубчевского районов представляет собой десятки километров сплошного лесного массива с перепадами высот, который при этом частично заходит на украинскую территорию. На практике это означает, что надежно контролировать столь сложный участок местности просто невозможно, поскольку украинские ДРГ могут свободно заходить в лес еще на своей территории, а выходить из него в непредсказуемом месте уже на территории России.

Авторы канала предупреждают, что если в приграничных брянских лесах всерьез закрепится украинская пехота, то выбить оттуда ее будет сложно.

В августе также сообщалось о попытке прорыва ДРГ в районе населенного пункта Манев в Брянской области. Украинских диверсантов обнаружили российские пограничники 9 августа. На территорию России, как уточняется, пытались проникнуть в том числе наемники из стран Запада. По ним ударили из реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерии и с помощью авиации. В результате ликвидировать удалось как минимум четырех диверсантов.