В России отреагировали на сообщение об отправке европейских войск на Украину
Если Франция или Германия направят свои войска на территорию Украины, они станут для России стороной противника, заявил депутат Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не собирается отправлять американские войска на Украину. При этом он одновременно упомянул интерес Франции и Германии к возможному размещению там собственных военных контингентов.
«Это дело дипломатов. Я, как военный человек, понимаю, что это обычные манипуляции и ничего хорошего из этого не получится. Если они собираются размещать войска на Украине и там Трамп будет им помогать, то это не будет третьей стороной. Это будет стороной противника, который подлежит уничтожению», — объяснил Колесник.
Он добавил, что мысли и действия западных переговорщиков часто расходятся. Депутат подчеркнул, что России нужно соблюдать только свои интересы, ориентируюсь на выгодные для себя условия.
Ранее Трамп заявил, что не планирует участвовать в первой возможной встрече российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Соответствующее заявление он сделал в интервью Fox News.