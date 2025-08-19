Появились подробности смерти брата Милонова на СВО

Смерть брата депутата Госдумы Виталия Милонова Александра наступила 14 августа. Подробности об этом появились у Shot в Telegram.

По информации издания, мужчина ушел на специальную военную операцию (СВО) в качестве добровольца в январе 2025 года. В результате он получил серьезное ранение в бою в Луганской народной республике (ЛНР). Однако дата, когда это произошло, не уточняется.

О смерти брата Виталия Милонова на СВО стало известно 19 августа. Как выяснилось, после ранения мужчину перевели на медицинскую службу, но полученные травмы ухудшили его здоровье. При этом точная причина смерти не называется. Похороны прошли на одном из кладбищ Пушкинского района в Санкт-Петербурга. Церемония прошла с участием почетного караула.

Ранее сообщалось о смерти на СВО замглавы Учалинского района Башкирии Айдара Загирова. Как стало известно, чиновник добровольно заключил контракт с Минобороны России. На фронте он получил ранение, несовместимое с жизнью.