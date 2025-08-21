"Долетит до Урала": Зеленский анонсировал запуск в серию "супероружия"

Украина провела успешные испытания и готовится к массовому производству новой дальнобойной крылатой ракеты «Фламинго», способной поражать цели на расстоянии до 3000 километров. Об этом заявил Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами, назвав новую разработку «самой успешной, которая у нас есть».

По словам Зеленского, массовое производство ракет должно начаться в январе-феврале. При этом по данным Associated Press, уже сейчас секретные заводы компании-производителя Fire Point выпускают по одной ракете в день, планируя к октябрю нарастить темп до семи штук.

"И пока что ракета самая успешная, которая у нас есть - она летит 3 тысячи километров, это важно. Я считаю, что мы не можем много об этом говорить, до тех пор, пока у нас нет возможности применения сотни ракет", - цитирует Зеленского "Интерфакс-Украина".

По открытым данным, «Фламинго» несет боевую часть весом до 1150 кг, что вдвое превышает мощность американского «Томагавка». При этом, как отмечают военные обозреватели, ракета концептуально сделана максимально простой и дешевой для массового производства, что напоминает немецкую «Фау-1». Вероятно, она не обладает сложными системами наведения и уязвима для ПВО, но ее главные козыри — дальность, мощь и количество.

СМИ также сообщали, что название «Фламинго» ракета получила случайно — из-за заводской ошибки первые образцы получились розовыми.

