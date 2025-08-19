Депутат Скороход: в Раду внесли законопроект об изменении границ двух областей

Военный политолог Андрей Кошкин заявил, что президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме мог обсуждать вывод украинских войск из Луганской и Донецкой народных республик, а также отказ Киева от Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает aif.ru.

Эксперт напомнил позицию Москвы, которая заявляла, что если Украина выведет свои войска с территории РФ, то можно будет сразу приступить к рассмотрению вопроса о подписании долгосрочного мирного договора. По словам Кошкина, речь идет о четырех субъектах — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, которые вошли в состав России в результате референдумов в 2022 году. Также политолог напомнил, что РФ требует от мира признания российского статуса Крыма.

«Не исключено, что на встрече в Белом доме обсуждается вариант вывода войск Украины с территории наших четырех субъектов, но взамен Россия якобы должна будет вывести войска из Сумской и Харьковской областей», — поделился своими размышлениями Кошкин.

Он добавил, что Сумскую и Харьковскую области, где присутствуют бойцы ВС РФ, Запад может попытаться использовать в качестве элемента торга.

Ранее сообщалось, что Зеленский уклонился от вопроса о территориальных уступках Украины.