Ракеты X-101, комплексы «Искандер» и беспилотники «Герань» устроили ад в Полтаве и Одессе — двое суток российские войска наносят удары по азербайджанским терминалам с энергоресурсами. Как сообщает «Царьград», уничтожены оказались все 17 резервуаров.

Атаки по украинским НПЗ продолжались минувшей ночью. Самые серьезные удары наносились по Полтавской области — в районе объектов газотранспортной системы в Лубне было не менее 30 прилетов подряд. Военкоры заявляли, что дроны, крылатые и баллистические ракеты также ударили по НПЗ в Кременчуге.

«В Кременчуге горит азербайджанская низкосернистая Azeri Light на местном НПЗ. Работали крылатые, "Искандеры", "Герани". Также в Полтавской области поражена "Геранями" газокомпрессорная станция Лубенского линейного производственного управления магистральных газопроводов. На местах чрезвычайная степень задымления, обесточены промзоны и жилые районы. Работа по тыловому ТЭК противника будет продолжена», — заявил канал «Сварщики».

Украинские каналы также говорят о серии ударов по энергетической инфраструктуре. При этом они утверждают, что повреждения получили административные здания. Вместе с теми снятая местными жителями панорама похожа на кадры из ада — кругом пылает огонь, а небо затянуто дымом. Судя по всему, завод вместе с резервуарами азербайджанской полностью уничтожен.

Тоже самое произошло ранее и в Одессе — в Одесской области в ночь на 18 августа рои «Гераней» ударили по областному центру. Целями были восстановленные склады «Новой почты», терминалы азербайджанской компании SOCAR и подстанция в Усатово. Азербайджанские СМИ подтвердили, что уничтожено «все» — 17 резервуаров. Также повреждения получили здание насосной станции, операторские и весовые, технические помещения, разрушено ограждение.

Третий удар — групповой прилет ударных «Гераней-2» по инфраструктуре на территории предприятия «ИнтерАгролайн» в Славянске. Объект применялся как многофункциональный тыловой комплекс ВСУ с размещением элементов логистики, транспортного снабжения, инженерного оборудования, а также мобильных ремонтно-восстановительных узлов.

Минобороны также заявляло, что в результате удара в районе населенного пункта Иверское в ДНР было уничтожено до 100 беспилотников большой дальности UJ-22 и «Паляница» в месте подготовки к запуску.