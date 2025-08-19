Родной брат Виталия Милонова погиб в зоне СВО

Родной брат депутата Госдумы Виталия Милонова погиб в зоне проведения специальной военной операции. Александр Милонов находился в рядах добровольцев и проходил службу в разведывательном подразделении 3-й общевойсковой армии Луганской Народной Республики, сообщили в аппарате парламентария.

Во время боевых действий он получил ранение и был переведен на медицинскую службу в госпиталь. Однако полученные травмы привели к тяжелым осложнениям и ухудшению состояния здоровья.

Прощание с Александром прошло в Санкт-Петербурге по православному обряду, церемония сопровождалась воинскими почестями, передает RT.

Депутат Милонов получил ранение на СВО

Прощание с Александром прошло в Санкт-Петербурге по православному обряду, церемония сопровождалась воинскими почестями, передает RT.