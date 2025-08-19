ВСУ возвели серьезные укрепления в краматорско-славянской агломерации, что объясняет скорость продвижения ВС РФ на этом направлении, заявил в ходе прямой линии глава ДНР Денис Пушилин.

Руководитель российского региона также указал на то, что освобождение Славянска дало бы возможность снабдить республику водой и снять водную блокаду, введенную украинской стороной. Вместе с тем Пушилин назвал очень серьезными оборонительные сооружения в районе населенного пункта и отметил, что Вооруженные силы России взяли бы его под контроль за день или за неделю, если бы у них была такая возможность.

«Мы прекрасно понимаем, что линия фронта двигается, исходя из тех возможностей, исходя из множества факторов, и здесь мы видим, что до Славянска вроде бы недалеко, но краматорско-славянская агломерация очень серьезно укреплена», - поделился своей точкой зрения глава ДНР.

Ранее президент России Владимир Путин назвал вопрос снабжения водой жителей Донбасса одним из ключевых в развитии региона. При этом глава российского государства заявил, что соответствующая проблема обострилась из-за водной блокады со стороны Киева.