Литва придумала способ «защиты» от России

Литва для действенной защиты территории от военных угроз, связанных с использованием вероятным противником беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), должна создать "стену дронов". Об этом заявил журналистам экс-министр обороны балтийской республики Лауринас Касчюнас, возглавляющий крупнейшую оппозиционную партию "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы".

"На современном поле боя первый контакт происходит не между солдатами, а между технологиями. Стена дронов должна стать непроходимой зоной шириной 15 км", - сказал он журналистам, представляя свою идею.

По замыслу Касчюнаса, "стена дронов" будет интегральной оборонительной системой обнаружения, оценки и уничтожения средств неприятеля.

"Система в единое целое объединит физический, электронный, технический компоненты и возможности искусственного интеллекта", - заявил он.

Экс-министр обороны считает, что необходимо снизить зависимость от человеческого фактора.

"Устранив эту зависимость на уровне первой реакции, мы позволим технологиям реагировать быстрее, чем может действовать противник", - утверждал Касчюнас.

Согласно экспертным подсчетам, базовые расходы на создание "стены дронов" могут составить до €0,5 млрд. Одни только сенсоры и радары для размещения вдоль границы обойдутся в €320 млн.