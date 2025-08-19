На участке фронта, где действуют силы Вооруженные силы Украины, было замечено перемещение до двух полков противника. Речь идет о населенных пунктах Доброполье и Родинское, заявил в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.

По словам военкора, противник стянул до двух полков в район Нового Донбасса (около 14 км от Родинского) и Золотого Колодезя (около 10 км от Доброполья). Он рассказал о напряженных столкновениях в северной и юго-восточной частях Родинского района. Также он отметил, что российские силы усилили натиск на позиции украинских боевиков в окрестностях Чунишина и Лысовки.

Военнослужащий ВСУ с позывным Мучной ранее заявил, что российским бойцам удалось закрепиться на востоке города Родинское на красноармейском направлении. По его словам, российские военные ведут бои в кварталах с многоэтажной застройкой в восточной части города.

Ракета Су-34 уничтожила переправу через Оскол

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский приказал армии на сумском направлении восстановить позиции, не считаясь с потерями. По словам собеседника агентства, командование оперативно-тактической группировки ВСУ «Сумы» получило задание вернуть позиции в «кратчайшие сроки».