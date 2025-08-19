После атаки ВСУ на трубопровод “Дружба” в Брянской области многие военные эксперты, в том числе западные, предположили, что российское возмездие по военным базам и предприятиям двойного назначения резко усилится. Кто не в курсе: глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил бандеровцев в преднамеренном нападении на объект, от которого зависит энергетическая безопасность его страны.

Сославшись на замминистра энергетики России Павла Сорокина, Сийярто добавил, что специалисты работают над «скорейшим восстановлением трансформаторной станции», необходимой для работы трубопровода, но когда возобновятся поставки, пока неясно.

Кстати, представитель нашего МИДа Мария Захарова, комментируя заявление Сийярто, отреагировала гневным комментарием: “Все эти годы Россия предупреждала идеологов вскармливания киевского режима, входящих в Обамайдан-клуб, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится, и как поганая зараза расползётся по всему миру”.

По ее словам, “в Африке они уже теракты совершали. На Ближнем Востоке засветились. Граждан Средней Азии в террор втягивали. В Европе нелегальный рынок оружия освоили. С западными заказчиками черную трансплантологию отработали. Банковая не остановится теперь ни перед чем”.

Казалось бы, майданутая публика должна была молча получить “ответку”, понимая за что бьют “неньку”. Но не тут-то было. УкроСМИ еще вечером, наряду с освещением поездки Зеленского к Трампу, начали скулить, что на “404-ю” полетели сотни “Шахедов” (так в незалежной называют наши “Герани”), а в воздух поднялись русские ракетоносцы с явно “нехорошими целями”.

Так, заблокированная в РФ газета “Економічна правда” выдала лютый нарратив: “Это Россия так отреагировала на встречу в Белом доме. Короче, ночь будет "веселой", поскольку Москва пытается сорвать мирные инициативы Зеленского”.

Утром, согласно бандеровскому мониторингу, по Украине прилетело 280 средств воздушного поражения. Это в два раза больше, чем накануне, в четыре – чем пару ночей ранее, и фактически в семь – чем в течение недели до встречи Путина и Трампа на Аляске. Москва показательно поднимает ставки в воздушном противостоянии.

Итак, говоруны Повітряних Сил сообщили, что на “неньку” обрушились 270 “Гераней”/БПЛА-обманок и 10 ракет, в том числе 5 баллистических “Искандеров-М” и 5 крылатых Х-101, запущенных с самолетов стратегической авиации над акваторией Каспийского моря. Как водится у бандеровцев, и на этот раз “титаны неба почти все сбили”. Правда, все-таки зафиксировано попадание 4 ракет и 40 БпЛА в 16 локациях.

Судя по географии прилетов, наши в основном атаковали ВСУ в прифронтовой зоне, но были зафиксированы и удары, которые подходят под определение “жесткая ответка”. В частности, был нанесен массированный удар по газовой инфраструктуре в районе города Лубны Полтавской области. Об этом пишут местные СМИ. Они утверждают, что раздалось по меньшей мере 30 взрывов.

Политик Олег Царев сообщил, что также комплексный удар с применением Х-101, “Искандер-М” и БПЛА “Герань” нанесен по Кременчугскому НПЗ, после чего начался эпический пожар.

Ночная атака продолжалась более четырёх часов, что свидетельствует о прицельной работе по важным объектам. Дым от него достиг Кривого Рога, находящегося примерно в 130 км от пылающего нефтезавода.

Гауляйтер Кременчуга Малецкий повторил один в один нарративы Банковой, дескать, “в то самое время, когда Путин по телефону уверял Трампа, что стремится к миру, и когда президент Владимир Зеленский проводил переговоры в Белом доме с европейскими лидерами относительно справедливого мира, путинская армия начинала очередную массированную атаку по Кременчугу.

В городе прогремели десятки взрывов, под прицелом была энергетическая и транспортная инфраструктура”.

О том, что это ответка за “Дружбу”, Зе-чиновник, естественно, не сказал, но сообщил, что жертв среди мирного населения не было, разве что кое-где были выбиты стекла. Похоже, укро-ПВО не работала от слова “совсем”, что и позволило избежать гибели и ранений “мирняка”.

Согласно нашему мониторингу, по-прежнему львиная доля “Гераней” атаковала бандеровскую военщину в Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Одесской областях, то есть в зоне поражения не более 50-100 км.

Можно предположить, что ВС РФ придерживаются некоего рамочного, хотя еще и не заключенного “воздушного перемирия”, которое, вполне возможно, будет подписано в Стамбуле.

В частности, как сообщило наше Минобороны, расчеты БПЛА «Герань-2» разнесли передовой пункт управления подразделения ВСУ в районе приграничного населенного пункта Бирино в Черниговской области.

По оценке координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, “главная особенность последних суток – длительные массированные атаки по одним и тем же объектам.

Особенно это проявилось в Полтавской области: Кременчуг и Лубны подвергались ударам на протяжении всей ночи.

Такая тактика указывает на целенаправленное «додавливание» инфраструктуры, при котором сначала идёт перегруз ПВО, а затем – серия повторных ударов”.