Ракета Су-34 уничтожила переправу через Оскол

Фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар по переправе через реку Оскол. Видео размещено в Telegram-канале "Бортовой журнал военлета". Это объект активно использовался формированиями киевского режима для снабжения.

Как отмечает автор, уничтожение столь важной цели как минимум на пару дней серьезно осложнит противнику возможность оказания помощи своей отрезанной группировке.

Когда же вражеские инженерные подразделения попытаются восстановить объект, по нему снова ударят.

Российские воздушно-космические силы в настоящее время обладают целым арсеналом высокоточных средств поражения: от авиационных бомб весом в 250 кг до мощнейших трехтонок. Кроме того, также применяются ракеты различных типов. Можно вспомнить новейшие УМПБ Д-30 СН, обладающие мощной боевой частью и дающие возможность запускать их вне зоны действия противовоздушной обороны противника.