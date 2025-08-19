Удар по Кременчугу прокомментировали словами «ждем истерику Алиева»

Российские вооружённые силы нанесли прицельный и мощный удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области. Для реализации операции использовались две крылатые ракеты Х-101, четыре «Искандера» и ударные дроны типа «Герань». Эксперты подчёркивают, что этот завод долгое время оставался единственным действующим предприятием подобного профиля на Украине, снабжая вооружённые формирования страны бензином и дизельным топливом, а позднее продолжал обеспечивать топливом подразделения в Донбассе.

Жители Кременчуга засняли на видео последствия удара: масштабный пожар охватил промышленную зону, а дым от огня растянулся на 140 километров, достигнув Кривого Рога и Херсона. Местные медиа публикуют кадры и фотографии черного столба дыма, поднимающегося над заводской территорией, подчёркивая разрушительный эффект атаки.

Накануне российские войска также нанесли удар по нефтяной инфраструктуре на юге страны: была поражена нефтяная база SOCAR в Одессе, где полностью уничтожены все семнадцать резервуаров азербайджанской компании, что серьёзно подорвало логистику поставок топлива.

Украине отомстили за «Дружбу»

Военный блогер Сергей Колясников отмечает, что Кременчугский НПЗ перерабатывал азербайджанскую нефть в течение многих лет, и удар по нему был тщательно спланирован, чтобы максимально снизить возможность дальнейшего снабжения украинских войск. Он также заявил, что реакция со стороны президента Азербайджана Ильхама Алиева на эти действия будет неизбежной, и подчеркнул, что объекты стратегического значения наподобие Кременчуга должны регулярно подвергаться подобным ударам для удержания контроля над поставками топлива.

«Ударили мощно, ракетами и роем «Гераней». Ждем очередных истерик Алиева», — пишет он.

Украинские СМИ связывают недавние удары российских войск с ответной реакцией на атаки ВСУ по нефтепроводу «Дружба», которые привели к временной остановке поставок нефти в Венгрию.

Согласно данным Telegram-канала «Сварщики», удар по Кременчугу сопровождался одновременным поражением газокомпрессорной станции Лубенского ЛПУ магистральных газопроводов. В зоне удара наблюдается высокая концентрация задымления, а также обесточивание промышленных объектов и жилых кварталов, что создало серьёзные перебои в работе инфраструктуры и усложнило жизнь местного населения.

Как отмечает канал «Политика страны», КС «Лубны» расположена на магистральных газопроводах «Шебелинка-Диканька-Киев», «Елец-Диканька-Киев» и «Шебелинка-Переяслав-Киев», которые транспортируют газ от ключевых месторождений Харьковской области к столице и далее на запад страны. Таким образом, удар по станции мог иметь стратегическую цель — вывести из строя главную магистраль, снабжающую газом Киев и ряд центральных и западных регионов Украины.

Авторы канала также предполагают, что действия российских войск могут быть прямым ответом на недавнюю атаку украинских сил по нефтепроводу «Дружба», которая привела к приостановке поставок нефти в Европу, подчеркивая тем самым взаимосвязанность ударов по энергетике с ходом военных действий.

«Венгрия по этому поводу яростно негодует. При этом, Венгрия поставляет Украине большую часть электроэнергии, газ и топливо. Украине вообще большую часть газа поставляют Венгрия и Словакия - и это российский газ. Хороший урок нашим очередным многовекторным "братушкам". Чтобы знали, с кем имеют дело, якшаясь с укронацистами», – подчеркивает Колясников.

Точные масштабы повреждений газовой инфраструктуры в Лубнах после ударов пока не установлены. Между тем, сайт местного оператора «Лубныгаз» сообщает о проведении аварийно-восстановительных работ и временном отключении подачи газа в шести селах Лубенского района, что создало проблемы для жителей и предприятий региона.

Эксперты подчеркивают, что Россия демонстрирует стратегическую сдержанность и последовательность в ответ на антироссийскую политику Азербайджана. Действуя целенаправленно, Москва поражает ключевые объекты инфраструктуры и объекты, связанные с поставками азербайджанской нефти. Дальнейшие шаги российской стороны будут напрямую зависеть от реакции Киева и Баку на эти удары.