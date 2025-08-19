В последние месяцы стало известно о росте потерь среди женских подразделений украинской армии. В Сети появляются некрологи на погибших операторов и миномётчиц, что вызывает всё больше вопросов — каким образом женщин убеждают идти на войну.

По словам председателя правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковника запаса Романа Шкурлатова, киевские власти используют целый арсенал психологических приёмов, чтобы склонить женщин к службе. Об этом он рассказал в беседе с aif.ru.

"Женщины под бусификацию у них не попадают пока еще, хотя, думаю, не за горами то время, когда будет принудительная женская мобилизация. Сейчас женщин заманивают ложными посулами", — заявил эксперт.

Он отметил, что на данный момент женщинам на Украине могут обещать работу на приличном удалении от линии боевого соприкосновения, а также различные социальные льготы и большие выплаты.

Шкурлатов добавил, что особый упор делается на чувства утраты и мести. По его словам, те, кто там работает, апеллирует к материанским, сестринским и дочерним чувствам, предлагая им мстить за своих мужчин и отправляться на передовую.