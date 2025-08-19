Последствия удара по Кременчугскому НПЗ попали на видео

В сети появилось видео с последствиями удара по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу. Кадры опубликовал Telegram-канал «Еж».

В опубликованном ролике можно заметить, что над объектом поднялся огромный столб дыма, а пламя охватило большую территорию.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что российские военнослужащие нанесли удар по НПЗ в городе Кременчуге в Полтавской области Украины. По информации журналистов, Вооруженные силы РФ применили две ракеты X-101 и четыре снаряда для ракетного комплекса «Искандер». Кроме того, завод подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов типа «Герань».

19 августа украинское издание «Фокус» сообщило, что в Кременчуге в Полтавской области произошли взрывы. В тот момент на территории региона действовала воздушная тревога, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.